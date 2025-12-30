Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:06

В Госдуме рассказали, зачем Зеленскому атака на резиденцию Путина

Депутат Журавлев: Зеленский ударил по резиденции Путина ради имиджа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Igor Jakubowski/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Нанесение удара дронами по резиденции президента РФ Владимира Путина нужно было украинскому главе Владимиру Зеленскому для упрочения его позиций на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, предположил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, атака дала противоположный эффект.

Возможно, Зеленскому посоветовал кто-то из его европейских друзей, но, в принципе, он и сам мог принять такое решение — запустить дроны по Новгородской области. Хотел, видимо, продемонстрировать Соединенным Штатам, насколько «потужным», то есть мощным, арсеналом обладает. Все было рассчитано, чтобы беспилотники долетели как раз к началу итоговой пресс-конференции Трампа и Зеленского. Чтобы медийным эффектом заставить Трампа побольше считаться с позицией Зеленского. Но вместо этого США и вовсе от убийцы и террориста отвернулись, посчитав, что он действует вопреки американским указаниям, — отметил Журавлев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 30 декабря ВСУ пытались нанести удар дронами по резиденции Владимир Путина, расположенной в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.

Лавров также отметил, что переговорная позиция России будет пересмотрена после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина. По его словам, Москва изменит требования к урегулированию, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
удары ВСУ
дроны
БПЛА
мирные переговоры
Дональд Трамп
скандалы
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.