Нанесение удара дронами по резиденции президента РФ Владимира Путина нужно было украинскому главе Владимиру Зеленскому для упрочения его позиций на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, предположил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, атака дала противоположный эффект.

Возможно, Зеленскому посоветовал кто-то из его европейских друзей, но, в принципе, он и сам мог принять такое решение — запустить дроны по Новгородской области. Хотел, видимо, продемонстрировать Соединенным Штатам, насколько «потужным», то есть мощным, арсеналом обладает. Все было рассчитано, чтобы беспилотники долетели как раз к началу итоговой пресс-конференции Трампа и Зеленского. Чтобы медийным эффектом заставить Трампа побольше считаться с позицией Зеленского. Но вместо этого США и вовсе от убийцы и террориста отвернулись, посчитав, что он действует вопреки американским указаниям, — отметил Журавлев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 30 декабря ВСУ пытались нанести удар дронами по резиденции Владимир Путина, расположенной в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.

Лавров также отметил, что переговорная позиция России будет пересмотрена после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина. По его словам, Москва изменит требования к урегулированию, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.