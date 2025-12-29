Лавров предупредил Киев о последствиях атаки на госрезиденцию Путина Лавров: Москва не оставит без ответа атаку Киева на госрезиденцию Путина

Россия не выйдет из мирного процесса по урегулированию украинского кризиса после атаки беспилотников ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, но пересмотрит свою переговорную позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также пообещал, что Москва не оставит действия Киева без ответа, передает ТАСС.

Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, — сказал он.

Как сообщил Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов. Также были предотвращены атаки на Новгородскую, Орловскую, Ростовскую и Смоленскую области, Адыгею и Краснодарский край, а также акваторию Азовского моря.