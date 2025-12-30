Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 17:43

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье прогремела серия взрывов, сообщает агентство «Укринформ». По его информации, незадолго до этого они раздались и в близлежащих районах областного центра.

При этом на всей контролируемой Киевом области действует режим воздушной опасности. В населенных пунктах звучат сирены тревоги.

Ранее стало известно, что в двух украинских городах в ночь на вторник, 30 декабря, также раздалась серия взрывов. Удары прогремели в Одессе и Харькове. Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Харьковской областях. Подробности о случившемся и последствиях не приводились.

Позже Telegram-канала SHOT сообщил, что российские вооруженные силы нанесли серию мощных ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Ильичевска. Атака осуществлялась с применением беспилотников «Герань-2». Несмотря на попытки украинской ПВО отразить налет, дроны достигли целей: зафиксированы попадания по промышленным зонам, топливным резервуарам и одному из судов, находившихся в акватории. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

