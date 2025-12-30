Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов

В двух украинских городах в ночь на вторник, 30 декабря, раздалась серия взрывов, сообщает издание «Новости. Live». По его информации, удары прогремели в Одессе и Харькове.

Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Харьковской областях. Подробности о случившемся и последствиях не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило, что в ночь на 29 декабря средствами ПВО была предотвращена атака вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По данным ведомства, в течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат, атака была отражена как на дальних, так и на ближних подступах к цели.

Позже атаку ВСУ раскритиковала представитель МИД России Мария Захарова, заметив, что Запад дает Киеву индульгенцию на теракты. По ее словам, на Украине начали подтверждать отсутствие каких-либо ограничений. Вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что подобные удары ему не нравятся и являются недопустимыми. Американский лидер не только осудил саму атаку, но и подтвердил факт личной коммуникации с российским президентом в тот же день.