29 декабря 2025 в 21:39

Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева

Захарова: киевский режим начал угрожать своим создателям

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киевский режим теперь не только совершает теракты, но и угрожает странам, которые его создали, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев LIVE». По словам дипломата, там начали подтверждать отсутствие каких-либо ограничений.

Киевский режим начал не только совершать теракты, но начал и угрожать тем самым странам, которые его создали. Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе, — сообщила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не стал признавать попытку атаки на государственную резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Он заявил, что Киев не предпринимал шагов, приводящих к ослаблению дипломатии.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что атака украинских беспилотников на государственную резиденцию — это провокация, саботирующая мирный процесс и попытки Вашингтона завершить конфликт. Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп уже раскритиковал действия Киева, пообещав скорректировать формат взаимодействия с украинской стороной.

