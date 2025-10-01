Тренер юношеской сборной РФ раскрыл, кто попадет в профессиональный футбол Тренер Гавва: из юношеской команды U-15 в большой футбол может попасть любой

Тренер российской юношеской сборной U-15 Валентин Гавва в разговоре с NEWS.ru заявил, что все из его команды имеют шанс попасть в профессиональный футбол. По его мнению, коллектив очень сильный, а ребята обидятся, если начать выделять кого-то персонально.

Думаю, что ребята обидятся, если я буду выделять кого-то отдельно. У нас очень сильная команда. Группа обороны — очень талантливые ребята. Ребята из атаки также очень сильные и имеют все шансы уехать в европейские топ-клубы, — заявил Гавва.

Ранее капитан команды Егор Шилкин рассказал о том, что тренер потребовал от игроков показать противнику все, на что они способны. После этого футболисты вырвали у команды Узбекистана победу.

Шилкин высоко оценил организацию Игр стран СНГ и сообщил, что его команду вкусно и качественно кормят. Футболист отказался давать точные прогнозы по поводу победы его команды в предстоящем матче против сборной Азербайджана, но пообещал, что сборная сделает все возможное для победы.