23 декабря 2025 в 18:31

Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт

Депутат Боярский: период охлаждения сим-карт сохраняется из-за угрозы БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Период «охлаждения» сим-карт будет действовать до тех пор, пока есть угроза применения беспилотников, сообщил NEWS.ru депутат Сергей Боярский. Он добавил, что операторы связи смогли решить проблему, которая возникала в приграничных регионах.

В самом начале, как только эта мера появилась, мы увидели всплеск непонимания, потому что все новое требует внедрения. Некоторые коллеги прямо в зале заседания Госдумы просили меня разблокировать им телефоны. <…> Были проблемы в приграничных территориях, где сим-карты иногда переключались в роуминг, но операторы эти вопросы решили. Мера будет действовать пока мы в опасности применения БПЛА, — пояснил депутат.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что замедление иностранных мессенджеров в России привело к снижению числа случаев кибермошенничества. Он также отметил, что за минувший год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 млрд рублей, часть из них в том числе ушла на нужды армии противника.

