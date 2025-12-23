В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров

Замедление иностранных мессенджеров в России привело к снижению числа случаев кибермошенничества, сообщили в Кремле.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что работа мессенджера WhatsApp в России будет и дальше ограничиваться. Там отметили, что если владельцы сервиса не выполнят требования российского законодательства, он будет окончательно заблокирован в стране.

До этого скорость работы WhatsApp сократилась на 70–80%. Как отметил источник, замедление мессенджера набирает обороты, и операторы связи к этому отношения не имеют. Пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправки сообщений и сбой мобильного приложения.