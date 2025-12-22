WhatsApp замедлили в России почти на 80%

Скорость работы WhatsApp сократилась на 70–80%, сообщает РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке. По его словам, замедление мессенджера набирает обороты, и операторы связи к этому отношения не имеют. Пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправки сообщений и сбой мобильного приложения.

Роскомнадзор в середине августа заявил об ограничении звонков в WhatsApp, назвав мессенджер основной площадкой для «вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность». В октябре ведомство отметило, что началось частичное ограничение WhatsApp в связи с необходимостью «противодействия преступникам».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов выразил мнение, что WhatsApp может полностью прекратить работу в России в ближайшее время. По его словам, это официальная позиция Роскомнадзора, и сервис уже подвергается определенным ограничениям.

Российские пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе WhatsApp утром 22 декабря. Согласно данным с сайта «Сбой.рф», больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы фиксируются в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае.