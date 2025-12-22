Новый год-2026
22 декабря 2025 в 13:30

Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp

Депутат Свинцов: в ближайшее время WhatsApp может полностью прекратить работу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мессенджер WhatsApp может полностью прекратить работу в России в ближайшее время, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это официальная позиция Роскомнадзора, и сервис уже подвергается определенным ограничениям. Он отметил, что блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать российское законодательство.

До тех пор, пока WhatsApp не будет соблюдать российское законодательство, он будет подвергаться определенным ограничениям. Это уже официальная позиция Роскомнадзора. Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров, широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех, — пояснил Свинцов.

Ранее российские пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих городов отмечают, что в мессенджере не отправляются и не доходят сообщения.

