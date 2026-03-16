«Деградация налицо»: россиянам рассказали о печальной судьбе Telegram

В скором времени мессенджер Telegram может стать недоступным даже при использовании VPN, заявил NEWS.ru интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, в данный момент наблюдается упадок функциональности платформы в целом.

Конечно, возможно, вскоре Telegram перестанет загружаться и с VPN, потому что оборудование позволяет глубоко анализировать сам трафик, и в том числе на точках перехода через границу. У кого-то может работать, у кого-то — нет. В зависимости от того, как запаковывается весь трафик в сам канал. Это зависит и от абонентов, и от VPN, от разных факторов. Но в то же время мы же общаемся между собой. Поэтому в целом деградация сервиса налицо, и с этим сталкиваются пользователи, — сказал Мариничев.

Ранее российские пользователи снова столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера Telegram. Так, по данным сервиса Downdetector, за минувшие сутки было зафиксировано 9589 жалоб на проблемы с приложением. Ресурс «Сбой.рф», в свою очередь, сообщил о 5597 обращениях.