IT-эксперт ответил, в каком случае мессенджер Маска будет популярен в РФ

Мессенджер предпринимателя Илона Маска XChat может стать популярным среди россиян, если он будет доступен на территории страны, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. Однако, по его словам, новую платформу может настигнуть участь другой разработки американского миллиардера — соцсети X.

Российские пользователи точно пойдут в мессенджер [XChat Илона Маска], если он будет работать в России без средств обхода блокировок. Ведь IP-адреса всего, что связано с соцсетью Х, не работают из-за блокировки Роскомнадзором. Тот же Grok работает на их IP, и поэтому он сразу после появления на свет в России был недоступен. То же самое может быть и с новой платформой Маска. Она может стать популярной, потому что россияне активно ищут альтернативу Telegram и WhatsApp. Один из сильно выросших — это калифорнийский мессенджер IMO, у которого в России уже более 10 млн пользователей, и он продолжает рост. Также сильно выросли Kakaotalk, Bip, Line, WeChat и другие, — поделился Зыков.