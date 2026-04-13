Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:43

IT-эксперт ответил, в каком случае мессенджер Маска будет популярен в РФ

IT-эксперт Зыков: мессенджер Маска станет популярен, если будет доступен в РФ

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мессенджер предпринимателя Илона Маска XChat может стать популярным среди россиян, если он будет доступен на территории страны, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. Однако, по его словам, новую платформу может настигнуть участь другой разработки американского миллиардера — соцсети X.

Российские пользователи точно пойдут в мессенджер [XChat Илона Маска], если он будет работать в России без средств обхода блокировок. Ведь IP-адреса всего, что связано с соцсетью Х, не работают из-за блокировки Роскомнадзором. Тот же Grok работает на их IP, и поэтому он сразу после появления на свет в России был недоступен. То же самое может быть и с новой платформой Маска. Она может стать популярной, потому что россияне активно ищут альтернативу Telegram и WhatsApp. Один из сильно выросших — это калифорнийский мессенджер IMO, у которого в России уже более 10 млн пользователей, и он продолжает рост. Также сильно выросли Kakaotalk, Bip, Line, WeChat и другие, — поделился Зыков.

Ранее Маск анонсировал запуск нового мессенджера XChat. Приложение для платформы iOS появится в магазине приложений App Store 17 апреля.

Общество
Илон Маск
мессенджеры
россияне
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.