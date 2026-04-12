Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце

12 апреля 2026 в 19:16

Мессенджер Илона Маска XChat выйдет уже в этом месяце

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Миллиардер Илон Маск официально объявил о запуске нового мессенджера под названием XChat. Как оказалось, приложение для операционной системы iOS будет доступно в App Store с 17 апреля 2026 года.

Как указано, XChat интегрируется в экосистему социальной сети X. В связи с этим он будет предоставлять пользователям расширенные функции. Представители компании заверили, что они направлены на обеспечение безопасности и удобства. В числе важных возможностей — сквозное шифрование, запрет на создание скриншотов и поддержка межплатформенных аудио- и видеозвонков.

Ранее Илон Маск объявил о подготовке к запуску мессенджера XChat на платформе Х. По словам предпринимателя, приложение будет поддерживать сквозное шифрование «в стиле биткоина». При этом издание Coindesk писало, что формулировка «шифрование в стиле биткоина» вызвало недоумение у специалистов. Журналисты напомнили, что биткоин-транзакции подписываются, а не шифруются.

Тем временем Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
