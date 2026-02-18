Разработчики пожаловались на проблемы с Linux из-за замедления Telegram Российские разработчики не могут обновить Linux из-за замедления Telegram

Разработчики отечественных операционных систем пожаловались на невозможность получить обновление Linux, сообщает Telegram-канал Baza. С проблемой столкнулись создатели Astra Linux, RedOS и Alt Linux. По их мнению, это связано с замедлением работы мессенджера Telegram.

Как уточнил канал, разработчики не могут получить обновления ядра Linux из официальных мировых репозиториев. В связи с этим им приходится искать необходимые файлы в открытых источниках.

Российские ОС — это не какая-то собственная разработка с нуля, это, грубо говоря, часть глобального конструктора, — объяснил представитель Astra.

Разработчики отметили, что для замедления Telegram операторы связи усилили фильтрацию трафика, а также стали блокировать ряд IP-адресов и доменов. Часть из них используется серверами обновлений для Linux и других систем.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства. Он пояснил, что мессенджер должен выполнить указания по хранению в стране записей голосовых звонков, а также по предоставлению доступа правоохранителей к информации.

