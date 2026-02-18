Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:48

Разработчики пожаловались на проблемы с Linux из-за замедления Telegram

Российские разработчики не могут обновить Linux из-за замедления Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разработчики отечественных операционных систем пожаловались на невозможность получить обновление Linux, сообщает Telegram-канал Baza. С проблемой столкнулись создатели Astra Linux, RedOS и Alt Linux. По их мнению, это связано с замедлением работы мессенджера Telegram.

Как уточнил канал, разработчики не могут получить обновления ядра Linux из официальных мировых репозиториев. В связи с этим им приходится искать необходимые файлы в открытых источниках.

Российские ОС — это не какая-то собственная разработка с нуля, это, грубо говоря, часть глобального конструктора, — объяснил представитель Astra.

Разработчики отметили, что для замедления Telegram операторы связи усилили фильтрацию трафика, а также стали блокировать ряд IP-адресов и доменов. Часть из них используется серверами обновлений для Linux и других систем.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства. Он пояснил, что мессенджер должен выполнить указания по хранению в стране записей голосовых звонков, а также по предоставлению доступа правоохранителей к информации.

Подписывайтесь на наш MAX

Telegram
блокировки
замедления
мессенджеры
разработчики
программисты
операционные системы
сбои
неполадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.