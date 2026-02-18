Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:08

Шадаев разъяснил ситуацию с замедлением Telegram

Шадаев: РКН замедляет сервисы Telegram на основе требований законодательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании Госдумы по итогам работы ведомства в течение года. Он пояснил, что мессенджер должен выполнить указания по хранению в стране записей голосовых звонков, а также по предоставлению доступа правоохранителей к информации.

Основание [для замедления]: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона, — сказал Шадаев.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в Telegram остаются доступными более 154 тыс. каналов с запрещенным контентом. Ведомство направляло требования об их блокировке, но руководство платформы их проигнорировало.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram до 1 апреля 2025 года остается. Он рассказал, что для этого руководству мессенджера следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

Россия
Минцифры
Максут Шадаев
РКН
Telegram
