18 февраля 2026 в 15:36

В Минцифры пообещали не блокировать Telegram в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мессенджер Telegram пока не будут ограничивать в зоне проведения специальной военной операции, заявил руководитель Минцифры России Максут Шадаев. Однако он выразил надежду, что «за какое-то время» российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти из Telegram в другие сервисы, передает РИА Новости.

Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры не контактирует с администрацией Telegram. Он подчеркнул, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов платформы на основании требований законодательства. Министр добавил, что сервисы в соответствии с законом обязаны хранить в России записи голосовых звонков и содержание сообщений пользователей.

Также стало известно, что руководство Telegram проигнорировало около 150 тыс. запросов российского правительства на удаление противоправных материалов. Речь идет как об отдельных постах, так и о целых каналах.

В то же время появилась информация, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Предполагается, что мера будет действовать на территории всей страны.

