Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов России на удаление контента

Руководство мессенджера Telegram проигнорировало около 150 тыс. запросов российского правительства на удаление противоправных материалов, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Государственной думы по информационной политике. По его словам, речь идет как об отдельных постах, так и о целых каналах, передает РИА Новости.

Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов и требований на удаление каналов, материалов и постов, содержащих противоправный контент, — констатировал Шадаев.

Глава ведомства также разъяснил ситуацию с блокировкой Telegram в России. По его словам, Роскомнадзор замедляет сервисы мессенджера на основе требований федерального законодательства.

Ранее появилась информация, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Предполагается, что мера будет действовать на территории всей России.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия замедления Telegram для фронта едва ли могут быть заметными. По его словам, военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

