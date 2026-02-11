Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО

Последствия замедления Telegram для фронта едва ли могут быть заметными, поскольку военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным РИА Новости, он переадресовал вопрос о проблемах для коммуникаций на фронте Минобороны.
Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера, — отметил он.
Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области следует перейти в мессенджер MAX, так как замедление Telegram может повлиять на донесение оперативной информации. В частности, губернатор региона Вячеслав Гладков напомнил, что область находится на границе.
Также зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.
