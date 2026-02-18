Шадаев ответил на вопрос о контактах Минцифры с Telegram

Минцифры России не контактирует с администрацией мессенджера Telegram, заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на заседании Госдумы об итогах работы ведомства за год. Он подчеркнул, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов платформы на основании требований законодательства, передает РИА Новости.

Минцифры России не находится в контакте с Telegram, — заявил он.

Шадаев подчеркнул, что сервисы в соответствии с законом обязаны хранить в России записи голосовых звонков и содержание сообщений пользователей. Кроме того, администрация должна обеспечить доступ правоохранительных органов к этой информации. Еще одно требование — блокировка противоправного контента в течение суток после получения уведомления от Роскомнадзора.

Глава Минцифры объяснил, что Telegram не выполняет эти требования. Дать ответ на вопрос о возможном будущем мессенджера в России он затруднился.

Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать, — отметил он.

При этом в ситуации с Telegram «никто не рубит с плеча», обратил внимание министр. Он отметил, что замедление коснулось загрузки тяжелых файлов, однако основной функционал все еще доступен.

Ранее Шадаев заявил, что у российских правоохранителей есть подтверждения доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. По его словам, ситуация с безопасностью мессенджера кардинально изменилась с начала специальной военной операции.

