Шадаев раскрыл, как иностранные спецслужбы используют Telegram

У российских правоохранителей есть подтверждения доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Госдуме. По его словам, ситуация с безопасностью мессенджера кардинально изменилась с начала специальной военной операции, передает ТАСС.

У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, — сказал Шадаев.

Полученная информация используется против Вооруженных сил РФ в рамках ведения боевых действий. Министр подчеркнул, что если раньше такие утечки носили единичный характер, то в текущих условиях они приобрели систематическую основу.

Ранее аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Анастасия Князева заявила, что хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей в Telegram. По ее словам, для этого они информируют потенциальных жертв, что администратор канала якобы потерял доступ к профилю. Затем они предлагают «переехать» в новый чат, отправляя вредоносную ссылку.

Подписывайтесь на наш MAX.