Хакеры нашли новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов пользователей в Telegram, предупредила аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Анастасия Князева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, для этого они информируют потенциальных жертв, что администратор канала якобы потерял доступ к профилю. Затем они предлагают «переехать» в новый чат, отправляя вредоносную ссылку.

Говорится, что администратор или модератор чата якобы потерял доступ к профилю, из-за чего чат якобы «переезжает на новое место». Пользователям предлагают перейти в новый чат по ссылке, которая обычно скрыта под словами «Перейти в новый чат», — объяснила Князева.

Она уточнила, что подобными схемами хакеры пользуются в домовых чатах, университетских, посвященных тематике СВО, в чатах по поиску работы, покупок на маркетплейсах, барахолках и других. При этом ссылка ведет в чат-бот, предоставляющий мошенникам доступ к учетной записи, если ее владелец не включил «облачный пароль».

Ранее появилась информация, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Предполагается, что мера будет действовать на территории всей России.