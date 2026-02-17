Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:34

В Госдуме ответили на вопрос о снятии ограничений с Telegram

В Госдуме сочли возможным снятие ограничений с Telegram до 1 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Надежда на снятие ограничений с Telegram до 1 апреля 2025 года остается, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого руководству мессенджера следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты, — отметил он.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее перестанет работать, чем раскроет данные о переписках. По его словам, площадка никогда не передавала данные о переписках третьим лицам.

Telegram
ограничения
Госдума
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.