В Госдуме ответили на вопрос о снятии ограничений с Telegram

В Госдуме ответили на вопрос о снятии ограничений с Telegram В Госдуме сочли возможным снятие ограничений с Telegram до 1 апреля

Надежда на снятие ограничений с Telegram до 1 апреля 2025 года остается, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого руководству мессенджера следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты, — отметил он.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее перестанет работать, чем раскроет данные о переписках. По его словам, площадка никогда не передавала данные о переписках третьим лицам.