17 февраля 2026 в 12:10

В Роскомнадзоре высказались о полной блокировке Telegram в России

Роскомнадзору нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Уточнялось, что мера будет действовать на территории всей России.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, — сказано в сообщении.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 17 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее перестанет работать, чем раскроет данные о переписках. По его словам, площадка никогда не передавала данные о переписках третьим лицам.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

