Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка

Сегодня, 6 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причины замедления, возможна ли полная блокировка мессенджера?

Где не работает Telegram 6 марта

Пользователи оставляют жалобы на мониторинговых ресурсах — у них не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На «Сбой.рф» уже накопилось несколько десятков жалоб на Telegram за сутки. Ранее этот показатель составил 170. О проблемах пишут из Пензенской области — 31%, Москвы — 23%, Красноярского края, Новосибирской, Тульской областей — по 15%.

Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта

Роскомнадзор принял меры в отношении Telegram в начале февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других», — отметил Шадаев.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам. Мессенджер долгие годы не выполняет требования России в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Администрация мессенджера удаляет соответствующие сервисы, однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты.

Возможна ли полная блокировка Telegram в России

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на «источники в Кремле» о полной блокировке Telegram в первых числах апреля — якобы решение уже принято. Одним из поводов назвали участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

К апрелю, писали источники, Telegram будет работать только в зоне спецоперации. Ранее военкоры заявили о важности мессенджера на передовой с точки зрения коммуникации между бойцами; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не может себе представить», чтобы военные зависели от иностранного мессенджера.

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке Telegram сделал заявление: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов ранее предположил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован.

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства.

