Почему не работает Telegram сегодня, 5 марта: сбои, когда разблокируют

Сегодня, 5 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о причинах замедления, когда разблокируют мессенджер?

Где не работает Telegram 5 марта

Пользователи оставляют множество жалоб на мониторинговых ресурсах — у них не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На «Сбой.рф» уже накопилось несколько десятков жалоб на Telegram за сутки. Ранее этот показатель составил 185. О проблемах пишут из Москвы — 44%, Иркутской области, Приморского края — по 11%, Красноярского края, Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Санкт-Петербурга, Удмуртии — по 6%.

Более семи с половиной сотен обращений в связи с неполадками в работе Telegram — на Downdetector.su. Здесь наиболее активным регионами стали Ингушетия, Хакасия, Ярославская область и Чеченская Республика. Около половины жалоб (45%) касаются сбоя мобильного приложения. Также указываются проблемы с оповещениями (33%), сбой сайта (14%), общий сбой (5%), сбой личного кабинета (менее 1%).

Почему не работает Telegram сегодня, 5 марта

Роскомнадзор замедляет Telegram с начала февраля по причине отказа мессенджера следовать букве закона в части защиты персональных данных противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других», — отметил Шадаев.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам. Мессенджер долгие годы не выполняет требования России в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Администрация мессенджера удаляет соответствующие сервисы, однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты.

Когда разблокируют Telegram

По словам Сергея Боярского, Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства.

Ранее зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов заявил, что руководству Telegram следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

В этом случае, по словам парламентария, есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.

«Эти полтора месяца — совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.

Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме. Мяч сегодня на стороне самих платформ», — сказал Немкин.

