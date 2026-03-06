Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:34

В Киргизии обнаружили тайник с оружием для госпереворота

В Киргизии изъяли оружие, которое хотели использовать для госпереворота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупный тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в Ошской области Киргизии в ходе операции против организованных преступных группировок, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики. По данным спецслужбы, арсенал мог быть предназначен для дестабилизации ситуации в стране.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных группировок (ОПГ) на территории Ошской области выявлен крупный схрон огнестрельного оружия и боеприпасов, — заявили в ГКНБ Киргизии.

В ГКНБ также полагают, что оружие могли планировать применить при возможном осложнении внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране. По версии следствия, такие условия могли быть спровоцированы деструктивными силами внутри республики, целью которых могла быть антиконституционная смена действующей власти.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должностей председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Кадровые чистки затронули все руководство ключевого силового ведомства.

