01 октября 2025 в 17:30

Тренер юношеской сборной РФ по футболу оценил соперников на Играх стран СНГ

Тренер юношеской сборной РФ назвал Узбекистан и Белоруссию сильными соперниками

Валентин Гавва Валентин Гавва Фото: NEWS.ru

Тренер российской юношеской сборной U-15 по футболу Валентин Гавва назвал Узбекистан и Белоруссию сильными соперниками на Играх стран СНГ. В комментарии для NEWS.ru после победного матча против узбекистанцев, где россияне выиграли со счетом 2:1, он заявил, что команда рада этому турниру.

Конечно, по такому турниру можно оценить уровень, смотря с кем. Мы уважаем соперников. Узбекистан и Белоруссия — два сильных соперника, мы должны себя оценивать на их фоне. При этом не нужно быть в розовых очках: нужно понимать, что там впереди есть топ-команды, и хотелось бы играть с ними, но имеем то, что имеем. Мы рады этому турниру, — заявил Гавва.

Ранее капитан команды Егор Шилкин рассказал о том, что Гавва потребовал от игроков показать противнику все, на что они способны. После этого футболисты вырвали у команды Узбекистана победу.

Шилкин высоко оценил организацию Игр стран СНГ и сообщил, что его команду вкусно и качественно кормят. Футболист отказался давать точные прогнозы по поводу победы его команды в предстоящем матче против сборной Азербайджана, но пообещал, что сборная сделает все возможное для победы.

