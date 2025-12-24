Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве

Появилось видео первых минут после взрыва на улице Елецкой в Москве, при котором погибли двое сотрудников ДПС и предполагаемый подрывник. Корреспондент NEWS.ru запечатлел, как проезд перекрыли сразу несколько полицейских машин.

На кадрах видна ночная улица Елецкая, которую с обеих сторон перегородили автомобили с включенными проблесковыми маячками. Вокруг места происшествия также стоят еще несколько машин экстренных служб, мигалки которых озаряют улицу.

Взрыв прогремел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство. Оба правоохранителя погибли на месте.

Позже стало известно, что в связи с инцидентом в Москве усилили меры безопасности у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке. Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники спецполков переведены на усиленный режим службы — теперь они обязаны носить полную экипировку, которая включает каски и бронежилеты с шестью защитными пластинами, тогда как раньше допускалось снимать до двух пластин.