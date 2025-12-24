Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:46

Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой

Baza: в Москве после взрыва усилили охрану силовых ведомств

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В связи с инцидентом на Елецкой улице в Москве усилены меры безопасности у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке, передает Telegram-канал Baza. Речь идет о взрыве, в результате которого погибли два сотрудника полиции.

По данным источника, сотрудники спецполков переведены на усиленный режим службы — теперь они обязаны носить полную экипировку (каски и бронежилеты с шестью защитными пластинами, тогда как раньше допускалось снимать до двух пластин). Кроме того, на каждом посту увеличено число сотрудников — добавлено по 1–2 человека.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство. Оба мужчины погибли на месте.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что за взрывом машины ДПС в Москве могла стоять группа людей. По его словам, следователям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего, включая версию о наличии сообщников.

полиция
происшествия
взрывы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Стало известно, почему озвученный Зеленским мирный план может измениться
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.