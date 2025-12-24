Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой Baza: в Москве после взрыва усилили охрану силовых ведомств

В связи с инцидентом на Елецкой улице в Москве усилены меры безопасности у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке, передает Telegram-канал Baza. Речь идет о взрыве, в результате которого погибли два сотрудника полиции.

По данным источника, сотрудники спецполков переведены на усиленный режим службы — теперь они обязаны носить полную экипировку (каски и бронежилеты с шестью защитными пластинами, тогда как раньше допускалось снимать до двух пластин). Кроме того, на каждом посту увеличено число сотрудников — добавлено по 1–2 человека.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство. Оба мужчины погибли на месте.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что за взрывом машины ДПС в Москве могла стоять группа людей. По его словам, следователям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего, включая версию о наличии сообщников.