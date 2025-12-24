Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 09:04

СК раскрыл новые детали о ЧП на юге Москвы

СК подтвердил гибель двух полицейских в результате взрыва в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Двое пострадавших в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы полицейских погибли, сообщили в СК. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, третьим погибшим оказался сам подрывник. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Местный житель рассказал SHOT, что вернулся домой около 01:15 и обратил внимание на странную активность. Около припаркованного полицейского автомобиля Skoda находился мужчина в маске и капюшоне. Примерно в 01:30 раздался мощный взрыв. Когда свидетель вышел на улицу, он увидел поврежденную патрульную машину. Позже канал опубликовал кадры с места взрыва. В видеоролике видно, что территория оцеплена.

