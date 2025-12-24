Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:28

Загадочную фигуру в маске и капюшоне заметили перед взрывом на юге Москвы

Очевидец ЧП на юге Москвы рассказал, что заметил мужчину в маске и капюшоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог поджидать сотрудников ДПС незадолго до подрыва полицейского автомобиля в районе Орехово-Зуево в Москве, сообщил очевидец происшествия Telegram-каналу SHOT. По его словам, мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна.

Местный житель рассказал SHOT, что вернулся домой около 01:15 и обратил внимание на странную активность. Около припаркованной полицейского автомобиля Skoda находился мужчина в маске и капюшоне. Примерно в 01:30 раздался мощный взрыв. Когда свидетель вышел на улицу, он увидел поврежденную патрульную машину.

Парня какого-то увидел. Я не знаю, кто он такой. Ходил по машинам, что он там лазил, я откуда знаю... В маске он был. В маске и капюшоне, — рассказал он.

Ранее в Орехово-Борисово, на юге Москвы, прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. На месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-службе Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

взрывы
Москва
происшествия
ДПС
