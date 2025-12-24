Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:30

Путин поздравил Захарову с юбилеем

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин направил представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой телеграмму, поздравив ее с днем рождения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Президент Путин отправил ей (Захаровой. — NEWS.ru) поздравительную телеграмму, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Захарова встретила свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Она рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма о Чебурашке и вместе поздравили с праздником. Также на программе спели песни Захаровой.

До этого представитель МИД России опубликовала в Telegram-канале клип к песне «Мой ангел». Отмечается, что текст композиции для матерей, потерявших сыновей, дипломат написала сама. Она уточнила, что музыку для песни придумал композитор Максим Фадеев, исполнила ее артистка Ирина Понаровская. Клип доступен для просмотра на Rutube и YouTube.

