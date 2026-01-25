«Обоюдная зависимость»: Песков раскрыл правду об отношениях с Европой Песков: Евросоюз попал в зависимость от США, отказавшись торговать с Россией

Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от Соединенных Штатов, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, Европа и Россия обоюдно зависели друг от друга.

Безусловно, избавившись от эфемерной зависимости от России, сейчас точно они попали в зависимость от США. Потому что зависимость от России была эфемерной, это была обоюдная зависимость: мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели. При этом мы работали в условиях жесткой мировой конкуренции, — заявил он.

Ранее, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» в 2025 году достиг рекордного уровня. Объем поставок составил 18 млрд кубометров, что является максимальным показателем с момента ввода магистрали в эксплуатацию в 2020 году.