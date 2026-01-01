Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:47

Россия установила рекорд по поставкам газа в Европу

РФ поставила в ЕС по «Турецкому потоку» в 2025-м рекордные 18 млрд куб. м газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордных показателей в 2025 году, подсчитал ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Было поставлено 18 млрд кубометров газа, что является максимумом с момента запуска магистрали в 2020 году.

Объем транспортировки по данному направлению в Европу за год увеличился на 8,3%. В декабре экспорт вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем и на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув 1,73 млрд кубометров. Этот показатель стал абсолютным рекордом месячных поставок за всю историю эксплуатации газопровода. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года.

Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в декабре составила 56 млн кубометров в сутки. Это на 14% выше, чем в декабре 2024 года, и на 3% больше, чем в ноябре. Таким образом, газопровод в прошлом месяце был загружен почти на 99%.

Ранее врио торгового представителя России в Иране Алексей Ефимов говорил, что Россия и Исламская Республика активно продолжают переговоры по формированию стратегического партнерства в энергетической сфере. По его словам, основной темой консультаций являются поставки российского природного газа Тегерану.

