Россия установила рекорд по поставкам газа в Европу РФ поставила в ЕС по «Турецкому потоку» в 2025-м рекордные 18 млрд куб. м газа

Экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордных показателей в 2025 году, подсчитал ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Было поставлено 18 млрд кубометров газа, что является максимумом с момента запуска магистрали в 2020 году.

Объем транспортировки по данному направлению в Европу за год увеличился на 8,3%. В декабре экспорт вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем и на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув 1,73 млрд кубометров. Этот показатель стал абсолютным рекордом месячных поставок за всю историю эксплуатации газопровода. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года.

Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в декабре составила 56 млн кубометров в сутки. Это на 14% выше, чем в декабре 2024 года, и на 3% больше, чем в ноябре. Таким образом, газопровод в прошлом месяце был загружен почти на 99%.

