25 января 2026 в 14:13

Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp

Мошенники начали предлагать жертвам якобы работающую версию WhatsApp

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Мошенники стали предлагать потенциальным жертвам якобы работающую версию WhatsApp, заявили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Злоумышленники рассылают фишинговые СМС и письма, в которых предлагают перейти по ссылке и установить «обновленную» версию приложения.

Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным, — отметили в ведомстве.

Только в январе 2026 года зафиксированы уже тысячи подобных попыток атак, и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp, предупредили правоохранители. Они посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая им участвовать в поимке «особо опасного преступника». Для этого жертве предлагают снимать средства с банковских счетов и передавать их посреднику. Дополнительно злоумышленники категорически запрещают контактировать с родными.

