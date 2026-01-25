ВСУ атаковали российский регион беспилотниками и снарядами ВСУ использовали 64 БПЛА для атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Противник задействовал 64 беспилотника и 24 боеприпаса.

По Белгороду в ходе массированного обстрела выпущено 24 боеприпаса. Повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения, — говорится в сообщении.

Также подверглись нападению города и села: Шебекино, Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка, куда было направлено 28 дронов, 15 из них были нейтрализованы и уничтожены. Отмечается, что в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, которую доставили в центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка. В селе Головчино водитель получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти.