Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

ВС РФ нанесли мощные удары по портам под Одессой, президенту Украины Владимиру Зеленскому указали на дверь на престижном мировом форуме в Давосе, в Сети появились слухи, что певицу Ларису Долину могла «сглазить» коллега Алла Пугачева — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
«Зарево изоляции»: одесский коридор в огненном кольце
По информации источников, в ночь на 22 января состоялся очередной могучий удар ВС РФ: рушатся мосты и порты под Одессой. Как отметили очевидцы, зарево было хорошо видно из Румынии.
«Одесская область: серия ударов по логистике ВСУ между Румынией и Украиной. Зафиксированы попадания по мостовой инфраструктуре, понтонным переправам, портовой зоне в районе Беляров (порт Южный)», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В Одессе также сложная обстановка: крупнейший портовый узел Украины уже несколько недель сидит на «экстренных отключениях» без света, воды и отопления. В некоторых районах свет может не появиться как минимум до весны или до осени, предполагают источники.
Инсайдеры утверждают, что примерно 13–14 января Москва в очередной раз призвала Зеленского одуматься и прекратить «инфраструктурную войну». Ключевое требование России: полный отказ Украины от ударов по российским кораблям, а также по объектам инфраструктуры, связанным с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, говорят информаторы.
Telegram-канал INSIDER-T пишет, что в ответ Киев нанес удары по танкерам и объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Зеленский, считают источники, не собирается идти на деэскалацию и не намерен прекращать удары БПЛА по России. Поэтому в ближайшее время Киев получит «максимальный удар», отметил канал.
«ВКС РФ получили прямое указание нанести максимально возможный урон энергоснабжению Киева. Задача сформулирована предельно ясно: оставить городу не более 20% от необходимой генерации. Все остальное должно быть выведено из строя», — рассказали источники.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Давосский провал: Зеленскому указали на дверь?
Владимиру Зеленскому во время его выступления на форуме в Давосе намекнули на необходимость завершать выступление. Ведущий мероприятия предложил задать последний вопрос, отметив, что украинскому главе нужно возвращаться в Киев. На это украинский политик отреагировал вопросом.
«Со мной неинтересно было, да?» — спросил он у ведущего.
Перед выступлением на форуме украинский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Согласно информации западных СМИ, они не смогли подписать соглашение о восстановлении Украины после завершения боевых действий. Таким образом, для Зеленского, пытавшегося заручиться дополнительными гарантиями поддержки, такой исход стал ударом.
После он потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.
Помимо этого, президент Украины раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. По словам Зеленского, в Европе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений, и в целом регион уже не похож на великую державу.
Долину настигло «проклятье» Пугачевой?
Адвокат Сергей Жорин предположил, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье может отсудить у артистки миллионы. Уточняется, что женщина собирается взыскать с Долиной не только компенсацию за моральный вред, но и расходы на адвокатов.
«Если средства, на которые приобреталась квартира, были заемными, и в связи с задержкой исполнения обязательств по договору были выплачены большие проценты или какие-то санкции, то сумма, которую могут предъявить Долиной, может исчисляться многими нулями, больше шести нулей», — предположил адвокат.
Помимо этого, Telegram-канал SHOT утверждает, что Долина может лишиться 50 млн рублей из-за пруда-самостроя, который по ее распоряжению незаконно выкопали на подмосковном участке. Еще одной проблемой, пишет канал, для певицы стал скандал с четырехэтажным домом в поселке Славино, который она не ставила на учет 12 лет, чтобы не платить налоги.
Комментаторы в Сети вспомнили, что совсем недавно Долина мило общалась с коллегами Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле, которые покинули Россию после начала СВО. А весной 2025 года в программе «Легенда» на RTVI артистка призналась, что Примадонна недолюбливала ее из-за песни «Погода в доме».
По воспоминаниям исполнительницы, Пугачевой не понравилось, что песня была написана не для нее, и она надолго обиделась на композитора Руслана Горобца.
«Она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню <…>. И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать. Наверное. Не знаю», — рассказала Долина.
Позже в Сети распространились слухи, что Примадонна «убрала» Долину из списка участников «Песни года», после чего артистка надолго пропала с телеэкранов. По словам продюсера Евгения Морозова, Долина была единственной из артистов, кто не боялся сказать Пугачевой что-то в лицо.
«Проклятие Пугачевой. Вполне верю. Алла на всех коллег кровно обижена за то, что не встали на ее защиту. А Долина громче всех Россию поддерживала»;
«Пугачева имеет дар, не зря ее все в шоу-бизнесе боялись. А может, и к темным силам обращается. Без магии вряд ли бы она смогла 50 лет на эстраде быть „номером один“», — предположили россияне в Сети.
Вместе с тем руководитель Института психологии человека клинический психолог, профайлер Светлана Грунина выразила мнение, что при записи видеообращения к жителям Домодедово Лариса Долина испытывала страх и презрение. Она считает, что сама по себе ситуация публичного обращения к зрителям для артистки является стрессовой и это также заметно по ее поведению.
