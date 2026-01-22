Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 21:17

В Британии заявили, что встреча с Трампом для Зеленского прошла неудачно

FT: отсутствие соглашения с США о восстановлении Украины стало ударом для Киева

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский не смог подписать с американским лидером Дональдом Трампом соглашение о восстановлении страны после завершения боевых действий, пишет газета Financial Times. По информации издания, часовой встречи глав на полях Всемирного экономического форума в Давосе не хватило для взятия новых обязательств, поэтому для Зеленского, пытавшегося заручиться дополнительными гарантиями поддержки, такой исход стал ударом.

Документы, обговоренные с чиновниками США в преддверии саммита, были оставлены в незаконченном виде и неподписанными, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Также он оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предложив дать ему подзатыльник. По словам Зеленского, силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.

