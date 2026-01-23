Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной

При записи видеообращения к жителям Домодедово певица Лариса Долина испытывала страх и презрение, высказала оценку в разговоре с NEWS.ru руководитель Института психологии человека клинический психолог, профайлер Светлана Грунина. Она считает, что сама по себе ситуация публичного обращения к зрителям для артистки является стрессовой, и это также заметно по ее поведению.

В начале ролика у нее на лице страх. Это видно по микровыражениям — растянутые губы, напряжение в шее. Для нее это очень стрессовая ситуация. Она боится, что на концерт к ней не придут, не будет зрителей в зале, значит, она не заработает денег, — сказала Грунина.

Она считает, что во второй части ролика, где Долина говорит «Вы и я», заметно презрение. По ее словам, оно также читается в микровыражениях лица: это симметричная односторонняя улыбка и закатывание, подмаргивание глаз.

Во всей второй части обращения после паузы она демонстрирует высокий уровень высокомерия при сравнении себя с другими. Это еще и особенность ее характера, у нее эта эмоция является базовой, — сказала профайлер.

За неделю до концерта в подмосковном Домодедово Долина в своем Telegram-канале обратилась к жителям города и пригласила их на мероприятие. На данный момент не распродано две трети билетов в зале.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о недвижимости, расположенной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.