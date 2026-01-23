Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 07:16

«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги

Долина оплатила все услуги ЖКХ в своей бывшей квартире в Москве

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о недвижимости, расположенной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

По ЖКХ Долина рассчиталась полностью, в том числе — за последний месяц. Так что претензий в связи с этим мы к ней не имеем, — отметила правозащитница.

Ранее сообщалось, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По информации источника, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive. По словам соседей по отелю, певица была общительной и приветливой, легко шла на разговоры и передавала приветы родным.

Также стало известно, что юбилейное выступление народной артистки в Москве не состоится. По данным пресс-службы Московского международного Дома музыки, концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

