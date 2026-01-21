Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:45

Мартовский концерт Долиной в Москве отменили

Организаторы отменили концерт Долиной «Юбилей на бис» в московском Доме музыки

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юбилейное выступление народной артистки России Ларисы Долиной в Москве не состоится, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Московского международного Дома музыки. Концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

Решение было принято организатором концерта, — сказали журналистам в ММДМ.

Точная причина данного решения не называется, однако директор певицы Сергей Пудовкин пояснил агентству, что мероприятие перенесено. По его информации, новый срок проведения шоу запланирован на декабрь 2026 года.

Отмечается, что анонсы концерта были удалены как с сайта артистки, так и с портала самого Дома музыки. Данная программа представляет собой специальную версию юбилейного шоу, с которым Долина выступила в Государственном Кремлевском дворце в сентябре 2025 года. Тогда мероприятие было приурочено к 70-летию певицы.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января. По словам журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

Россия
Лариса Долина
концерты
Москва
