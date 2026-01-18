Mash узнал о люксовом отдыхе Долиной в Абу-Даби за 1,4 млн рублей

Telegram-канал Mash передает, что певица Лариса Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Полина Лурье ждала ключи от квартиры. По информации канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.

В материале сказано, что Долина даже не выезжала в город — в отеле есть все для отдыха: семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес. Певица днем выходила к морю, чтобы покурить кальян, пишет канал.

Mash передает, что, по словам соседей по отелю, Долина была общительной и приветливой, легко шла на разговоры и передавала приветы родным.

Певица, предположительно, вернется в Москву 20 января. По данным канала, Долина все это время следила за новостями из России — она читала Telegram-каналы и обсуждала происходящее с близкими.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что юридическая точка в скандальном деле с квартирой исполнительницы хита «Погода в доме» будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице Полине Лурье. По его словам, также речь идет о подписании передаточного акта.