Юрист объяснил, когда будет поставлена точка в скандале с квартирой Долиной

Юридическая точка в скандальном деле с квартирой певицы Ларисы Долиной будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице Полине Лурье, заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, также речь идет о подписании передаточного акта.

К сожалению, исполнить решение суда в добровольном порядке певица, мягко говоря, не спешит. Ведь пока не переданы ключи и не подписан передаточный акт, юридическая точка в деле не поставлена, — отметил он.

Юрист уточнил, что звезда всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться без очередного боя. В частности, поведение Долиной породило массу конспирологических версий о том, как она может помешать Лурье вступить в право владения и распоряжения квартирой.

Ранее, 16 января, Соловьев заявил, что Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери. По словам эксперта, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества. Соловьев считает, что двери могут срезать с петель, так как, скорее всего, Долина установила железные с качественными замками.