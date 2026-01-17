Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 18:14

Юрист объяснил, когда будет поставлена точка в скандале с квартирой Долиной

Юрист Соловьев: точку в деле Долиной поставит подписание акта передачи

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Юридическая точка в скандальном деле с квартирой певицы Ларисы Долиной будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице Полине Лурье, заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, также речь идет о подписании передаточного акта.

К сожалению, исполнить решение суда в добровольном порядке певица, мягко говоря, не спешит. Ведь пока не переданы ключи и не подписан передаточный акт, юридическая точка в деле не поставлена, — отметил он.

Юрист уточнил, что звезда всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться без очередного боя. В частности, поведение Долиной породило массу конспирологических версий о том, как она может помешать Лурье вступить в право владения и распоряжения квартирой.

Ранее, 16 января, Соловьев заявил, что Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери. По словам эксперта, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества. Соловьев считает, что двери могут срезать с петель, так как, скорее всего, Долина установила железные с качественными замками.

Лариса Долина
квартиры
скандалы
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смешиваю картошку с паприкой и беконом — аромат стоит на всю кухню
Пиры в обкоме, хлеб с опилками, планы по сдаче: мифы о блокаде Ленинграда
Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео
У воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на сумму €4,5 млн
Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку
Москвичи недополучили солнца в прошлом году
Медведчук объяснил, почему Зеленский не повторит судьбу Мадуро
Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры
Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине
Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу
Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии
Отец убил пять младенцев за девять лет
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ
Дания «вспыхнула» из-за претензий Трампа на Гренландию
«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы
Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях
Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки
Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.