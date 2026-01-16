Юрист рассказал о новом возможном взыскании с Долиной Юрист Соловьев: Лурье может взыскать с Долиной ущерб за вскрытие дверей

Певица Лариса Долина в течение пяти дней должна передать ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье, иначе приставы будут вынуждены вскрыть двери, заявил юрист Иван Соловьев. По словам эксперта, которые приводит aif.ru, Лурье может взыскать с исполнительницы ущерб за порчу имущества.

Вскрытие замков — это расходы, которые потом Лурье может взыскать с Долиной. Это порча имущества, которая произошла не по вине добросовестного покупателя. К приставам и полиции, которые будут вскрывать замки, претензий не может быть, они исполняют решение суда, — отметил он.

Соловьев считает, что двери могут срезать с петель, так как, скорее всего, Долина установила железные с качественными замками. Он уточнил, что приставы могут согласовать с покупателем способ, которым будут вскрывать двери.

Ранее певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.