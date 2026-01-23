Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут — у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут — у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Жюльен из курицы под крышечкой из теста — забудьте про рестораны. Беру грибы, курицу и сливки — и у меня на столе изысканный ужин, который готовится за полчаса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для романтического вечера или когда хочется побаловать семью чем-то особенным.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная курица с ароматными грибами в густом сливочно-сырном соусе под хрустящей, золотистой и невесомой крышечкой из слоёного теста.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сливок 20%, 150 г твёрдого сыра, 1 упаковка готового слоёного теста, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец, мускатный орех. Курицу и грибы нарежьте небольшими кусочками, лук мелко нашинкуйте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте курицу, затем грибы. Готовьте 10 минут. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки. Тушите до загустения соуса. Добавьте половину тёртого сыра, приправьте. Разложите начинку по кокотницам или порционным формам. Сырную часть оставьте для посыпки. Раскатайте тесто, вырежьте из него кружки чуть больше диаметра форм. Накройте формы тестом, защипните края, смажьте желтком. Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 20-25 минут при 200°C до румяной крышечки. Подавайте немедленно.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.