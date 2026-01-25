Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 13:57

Раскрыта привычка Путина, которая отразилась на переговорах с Уиткоффом

Песков: Путин не обращает внимание на время суток

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Время суток не имеет значения для президента России Владимира Путина, особенно когда этого требует повестка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Так он ответил на вопрос, почему переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 22 января состоялись поздно вечером.

Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры, — объяснил Песков.

Ранее переводчик Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с Путиным оценил высокий сводчатый потолок в Кремле. Он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

Политолог-американист Константин Блохин между тем заявил, что президент США Дональд Трамп поручил старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму развить экономическое сотрудничество с Россией. По его словам, американский лидер в любых внешнеполитических вопросах руководствуется финансовыми интересами.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
Кремль
переговоры
Дмитрий Песков
