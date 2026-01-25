Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:21

В Кремле объяснили важность встречи Путина с Уиткоффом

Песков: переговорщики в Абу-Даби должны были получить инструкции из Кремля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом была очень важной, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби, и они должны были получить инструкции.

Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной, — обратил внимание Песков.

Ранее стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

После переговоров Путина и Уиткоффа Россия заявила, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса. Эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров российского лидера с американским спецпосланником.

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Стив Уиткофф
