Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки

Подозрительную коробку, перемотанную скотчем, обнаружили в лазурном автобусе на остановке «Городская больница № 40» в Сестрорецке, передает 78.ru. По информации издания, пассажиры рассказали о странной находке водителю, тот решил остановиться и вызвать экстренные службы.

На место приехали как полицейские, так и саперы. Территорию вокруг автобуса оцепили, а движение транспорта по улице Борисова перекрыли. При этом на территории больницы, находящейся рядом с остановкой, никаких ограничений не вводилось.

В ходе проверки ничего опасного правоохранители не нашли — внутри коробки были лишь пустые контейнеры. После проверки водитель продолжил движение дальше по маршруту № 302, а оцепленный участок вновь открыли для автомобилей и общественного транспорта.

Ранее в Орехово-Борисово на юге Москвы обнаружили подозрительную коробку, оставленную неизвестным в подъезде жилого дома. Инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от места, где в конце декабря 2025 года в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.