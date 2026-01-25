Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:32

Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки

В Сестрорецке саперы проверили бесхозную коробку, оставленную в салоне автобуса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подозрительную коробку, перемотанную скотчем, обнаружили в лазурном автобусе на остановке «Городская больница № 40» в Сестрорецке, передает 78.ru. По информации издания, пассажиры рассказали о странной находке водителю, тот решил остановиться и вызвать экстренные службы.

На место приехали как полицейские, так и саперы. Территорию вокруг автобуса оцепили, а движение транспорта по улице Борисова перекрыли. При этом на территории больницы, находящейся рядом с остановкой, никаких ограничений не вводилось.

В ходе проверки ничего опасного правоохранители не нашли — внутри коробки были лишь пустые контейнеры. После проверки водитель продолжил движение дальше по маршруту № 302, а оцепленный участок вновь открыли для автомобилей и общественного транспорта.

Ранее в Орехово-Борисово на юге Москвы обнаружили подозрительную коробку, оставленную неизвестным в подъезде жилого дома. Инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от места, где в конце декабря 2025 года в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Санкт-Петербург
саперы
Сестрорецк
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах
«Стратегическое место»: в Кремле объяснили важность Гренландии
«Обоюдная зависимость»: Песков раскрыл правду об отношениях с Европой
«Страдает вся система»: Песков указал на большую проблему политиков в ЕС
Обломки БПЛА упали на школу в Краснодарском крае
«Кормящего и дающего»: Песков заявил, что Киев готов кусать любую руку
Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки
В Кремле объяснили важность встречи Путина с Уиткоффом
«Мы с самого начала говорили»: Песков о темпах переговоров по Украине
США наказали Канаду после критики в Давосе
Песков объяснил, почему США «гонят» переговоры по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 25 января: гибель трех групп, что у Волчанска
Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
ВСУ атаковали российский регион беспилотниками и снарядами
«Головная боль»: Песков предрек Канаде большие трудности
В Кремле объяснили, в чем кроется квинтэссенция урегулирования на Украине
Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.