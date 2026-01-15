На юге Москвы эвакуировали жильцов дома из-за подозрительной коробки

В Орехово-Борисово на юге Москвы обнаружили подозрительную коробку, оставленную неизвестным в подъезде жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая силовиков и саперов.

По данным канала, находка была сделана в доме № 14 на Ясеневой улице, где на упаковке маркером было указано имя адресата — Татьяна Медведева из квартиры 100. После вызова жильцов коробку вынесли из подъезда, место вокруг нее оцепили для проведения дальнейшей экспертизы.

Как пишут авторы, инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от места, где в конце декабря 2025 года в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Кроме того, неподалеку, на Елецкой улице, прежде произошел взрыв самодельного устройства рядом с патрульной машиной ДПС, унесший жизни двух полицейских.

Ранее в Невинномысске Ставропольского края дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Михаил Миненков в Telegram-канале, это произошло во время прогулки по набережной.