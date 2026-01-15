Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 19:36

На юге Москвы эвакуировали жильцов дома из-за подозрительной коробки

Baza: неизвестный оставил подозрительную коробку в подъезде в Орехово-Борисово

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Орехово-Борисово на юге Москвы обнаружили подозрительную коробку, оставленную неизвестным в подъезде жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая силовиков и саперов.

По данным канала, находка была сделана в доме № 14 на Ясеневой улице, где на упаковке маркером было указано имя адресата — Татьяна Медведева из квартиры 100. После вызова жильцов коробку вынесли из подъезда, место вокруг нее оцепили для проведения дальнейшей экспертизы.

Как пишут авторы, инцидент произошел всего в нескольких сотнях метров от места, где в конце декабря 2025 года в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Кроме того, неподалеку, на Елецкой улице, прежде произошел взрыв самодельного устройства рядом с патрульной машиной ДПС, унесший жизни двух полицейских.

Ранее в Невинномысске Ставропольского края дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Михаил Миненков в Telegram-канале, это произошло во время прогулки по набережной.

Россия
Москва
эвакуации
коробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии зафиксировали рост выручки от продажи сельхозтехники
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожую звезду «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Раскрыто число малышей, рожденных в прифронтовом регионе с начала 2026 года
Собянин назвал срок открытия новой линии метро в Москве
В Коми сообщили об увеличении количества пострадавших от взрыва гранаты
«РФ — ответственный игрок»: Захарова раскрыла, чего США боятся в Арктике
Оскандалившийся бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка
Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям
Мерц назвал самую главную стратегическую ошибку Германии
В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре
Пророчество Жириновского, «черный» Новый год в роддоме: что будет дальше
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным
Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав
Эксперт по труду раскрыла, когда можно оспорить увольнение за прогул
«Должно быть и то и другое»: москвичи обсудили одиноких 40-летних мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.