25 января 2026 в 14:03

В Кремле объяснили, в чем кроется квинтэссенция урегулирования на Украине

Песков указал на важность соблюдения достигнутой в Анкоридже формулы по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Квинтэссенция урегулирования конфликта на Украине заключается в формуле, которая была выработана на российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, важно соблюдать данные принципы.

И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать, — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что украинская сторона в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби отвергла требование по выводу ВСУ из Донбасса, на котором настаивала делегация России. В политической части встречи прорыва не произошло. Однако сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке.

Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска с территории Донбасса из-за страха потерять власть. По его словам, в Киеве занимают нереалистичную позицию.

